Roma, penalisti Roma proclamano stato agitazione

“E’ inaccettabile intercettare una conversazione con un cliente”. Per questo motivo, il direttivo della Camera Penale di Roma, nel denunciare “il gravissimo abuso”, ha deliberato “lo stato di agitazione e chiesto l’accertamento urgente delle responsabilita’”. “Leggere in un’informativa dei Carabinieri – si legge in una nota – la sintesi di conversazioni telefoniche intercorse tra l’indagato e il difensore, annotate e poi tranquillamente acquisite dal pubblico ministero nel fascicolo e’ inaccettabile. E’ quello che e’ accaduto al collega e socio Francesco Mazza in questi giorni. Nell’ambito di un procedimento penale, compulsando il fascicolo depositato dal magistrato del pm alla conclusione delle indagini preliminari, un’informativa dei Carabinieri fornisce ampio risalto ad alcune conversazioni telefoniche tra il difensore e l’indagato”.