Rocca di Papa, è morto il sindaco Emanuele Crestini: tragedia senza precedenti

È morto all’ospedale Sant’Eugenio di Roma il sindaco di Rocca di Papa Emanuele Crestini, rimasto gravemente ferito nell’esplosione del palazzo comunale avvenuta qualche giorno fa. È quanto si è appreso da fonti sanitarie. Le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime ore. È la seconda vittima dell’esplosione: domenica era morto il delegato del primo cittadino, Vincenzo Eleuteri.

Il sindaco Crestini secondo le ricostruzioni è uscito per ultimo dal comune, si è preoccupato prima di tutti i dipendenti e poi ha pensato a mettersi in salvo. Invece di cercare l’uscita, ha cercato quindi le persone all’interno dell’edifico per metterle in salvo con gli abiti ed il viso sporchi di polvere delle macerie. Si era reso protagonista di un altro grande atto di solidarietà durante la campagna elettorale, quando soccorse un automobilista con l’auto in fiamme prendendo l’estintore per spegnere l’incendio. Sono queste le persone che meritano di essere portate ad esempio.