Festa della Musica: Turandot e musica pop nei Terminal di Fiumicino

Giornata di musica e di intrattenimento oggi per i passeggeri del Leonardo da Vinci. Aeroporti di Roma, in collaborazione con l’Accademia di Santa Cecilia e l’Europa InCanto Orchestra, ha organizzato una kermesse non-stop di spettacoli all’interno dei Terminal per celebrare la Festa della Musica, iniziativa del MIBACT che ricorre ogni anno il 21 giugno su tutto il territorio nazionale.

Alle 10.30, nella hall del Terminal 3, 85 bambini ,accompagnati da una formazione composta da 13 musicisti della Europa InCanto Orchestra, ha intonato “nessun dorma” e alcuni tra i più celebri brani tratti da Turandot di Giacomo Puccini. Il progetto di Europa in Canto è nato per diffondere la conoscenza e la passione per la musica a docenti e studenti delle scuole medie e superiori, anche attraverso il linguaggio dei segni (LIS).

Nel pomeriggio, alle 14.00, al molo B del Terminal 1, si è esibito l’ensemble Voci italiane dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con il concerto “Opera, canzone, melodia”, che ha proposto ai passeggeri brani della grande tradizione operistica affiancati a brani della melodia napoletana. L’esibizione fa parte della rassegna “Santa Cecilia al volo”, progetto di partnership che lega da quattro anni l’Accademia e ADR.

Sempre alle 14.00 al molo D del Terminal 1, i passeggeri hanno assistito all’esibizione di Sherol Dos Santos, cantante italiana, di origine capoverdiana. L’artista, reduce dai successi di X Factor, il fortunato talent trasmesso su Sky, ha cantato l’inedito scritto per lei da Manuel Agnelli “Non ti avevo ma ti ho perso” e brani di musica pop contemporanea.

