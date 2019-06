Esplosione Rocca di Papa, il cordoglio di Mattarella: sospese diverse manifestazioni

“Ho appreso con profondo dolore la notizia della morte di Emanuele Crestini, Sindaco di Rocca di Papa, deceduto a causa delle ustioni riportate per essersi adoperato, dopo l’esplosione nel palazzo del municipio, per portare in salvo tutte le persone che erano dentro i locali, dando un esempio di coraggio, di altruismo e di generosita’ nei confronti dei suoi concittadini”. Cosi’ il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una dichiarazione.

“In questo momento di dolore – aggiunge Mattarella – desidero far pervenire ai familiari del Sindaco la mia solidarieta’ e partecipazione che esprimo anche ai familiari di Vincenzo Eleuteri, morto nei giorni scorsi in quella sciagura”.

Lutto cittadino in tutti i Castelli Romani dove diverse amministrazioni hanno sospeso per questo weekend diverse manifestazioni.