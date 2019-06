Incidente questa mattina poco dopo le 7 e 30 in via di Trigoria, nella Capitale, dove un ciclista e’ stato investito da un’auto Ford Focus. Ad avere la peggio il ciclista, un uomo di circa 35 anni, soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio. Sul posto la polizia locale di Roma Capitale.