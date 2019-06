Real Time, in esclusiva “Il matrimonio di Eva Grimaldi e Imma Battaglia – Enzo Miccio Wedding Planner”

In onda venerdì 21 giugno alle 21.10, in esclusiva su Real Time (canale 31)

In prima tv assoluta un nuovo appuntamento all’insegna dei fiori d’arancio. Enzo Miccio, il wedding planner più amato e seguito della tv, ci accompagna nel racconto di un evento imperdibile: arriva su Real Time “IL MATRIMONIO DI EVA GRIMALDI E IMMA BATTAGLIA – ENZO MICCIO WEDDING PLANNER”, in onda venerdì 21 giugno alle 21.10, in esclusiva su Real Time (canale 31).

Dopo una storia d’amore durata più di 7 anni, Eva Grimaldi e Imma Battaglia hanno pronunciato il fatidico «sì», e per realizzare la cerimonia dei loro sogni si sono affidate alla guida esperta di Enzo Miccio. A fare da cornice – per rendere ancora più unico quel giorno – il sofisticato e pluripremiato Resort & Spa dello chef Antonello Colonna, immerso nel verde della campagna romana.

Attraverso lo sguardo competente e ironico del wedding planner e quello delle promesse spose, si ripercorreranno i momenti più significativi ed emozionanti che hanno portato alla realizzazione del grande giorno. Le telecamere mostreranno tutti i dettagli dei preparativi, svelando retroscena e curiosità sulla cerimonia evento.

“IL MATRIMONIO DI EVA GRIMALDI E IMMA BATTAGLIA – ENZO MICCIO WEDDING PLANNER” (1 puntata x 60’) è prodotto da Jumpcutmedia di Milano per Discovery Italia. L’episodio sarà disponibile in anteprima su DPLAY PLUS dal 14 giugno (www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play). Real Time è visibile al Canale 31 del Digitale Terrestre, su Sky canali 160 e 161, Tivùsat Canale 31.