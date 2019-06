Raggi: «Quasi tutto pronto, filobus Laurentina in arrivo»

“I filobus stanno arrivando. Nuove linee di trasporto per le periferie. Sul corridoio filoviario della mobilita’ Eur Laurentina-Tor Pagnotta circoleranno la 72, la 73 e la 74: tre collegamenti per la periferia sud della nostra citta’, al servizio dei cittadini. E’ quasi tutto pronto per aprire al pubblico questa corsia riservata e protetta dedicata ai mezzi del trasporto pubblico”. Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi sul suo profilo Facebook. “Si tratta di un’importante infrastruttura – prosegue – per il quadrante sud della nostra citta’. La nuova linea 74 percorrera’ il tragitto di circa 11 chilometri, andata e ritorno, dalla stazione metro Laurentina fino a Tor Pagnotta. La 73 colleghera’ invece Trigoria con Piazzale dell’Agricoltura, mentre la 72 colleghera’ Trigoria con la stazione Laurentina passando per il Campus Biomedico”.