Tutto pronto per la 56° edizione degli Internazionali di Nuoto – “Trofeo Sette Colli”

Campioni olimpici e mondiali: oltre 500 in rappresentanza di 110 selezioni straniere ed italiane di 39 Paesi

Torna il consueto appuntamento della Capitale con il Nuoto Internazionale. Parte domani allo Stadio del Nuoto – Foro Italico la 56° edizione degli Internazionali di Nuoto – “Trofeo Sette Colli”, la storica e prestigiosa manifestazione internazionale organizzata dalla Federazione Italiana Nuoto.

Campioni olimpici e mondiali, oltre 500 in rappresentanza di 110 selezioni straniere ed italiane di 39 Paesi, si sfideranno ad un mese esatto dalle gare di nuoto dei Campionati Mondiali in programma a Gwangju in Corea del Sud dal 21 al 28 luglio.

Federica Pellegrini, Gregorio Paltrinieri, Gabriele Detti e Simona Quadarella porteranno in alto i colori italiani, protagonisti indiscussi di fama mondiale, accanto alle giovani promesse azzurre Federico Burdisso, Thomas Ceccon e Ilaria Cusinato.

L’appuntamento romano con il mondo del nuoto, che termina il 23 giugno, raccoglie grande favore di pubblico di ogni età e attrae i maggiori atleti di tutto il mondo, come i campioni olimpici Chad LeClou, Sarah Sjostriom, Ranomi Kromowidjojo.

“Roma anche stavolta vuole mostrare il proprio carattere secolare di città accogliente, appassionata e ospitale, che promuove la partecipazione e la condivisione. Sono certa che assisteremo a una grande festa di sport, che nella sua natura profonda resta, prima di tutto, un eccezionale incontro tra atleti, appassionati e sportivi di ogni parte del mondo” dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Il Trofeo Sette Colli rappresenta un appuntamento sportivo internazionale di grandissimo valore per la Capitale. Un importante momento di promozione delle discipline acquatiche all’interno del contesto unico del Foro Italico, emblema di storia e sport a livello mondiale e soprattutto un palco dove si sfideranno i migliori atleti internazionali tra tecnica e spettacolarità di altissimo livello” dichiara l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia.