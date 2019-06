Acea Ato 2 comunica che per consentire interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare l’efficienza del servizio, si rende necessario sospendere il flusso idrico nella zona di Villalba di Guidonia nella giornata di martedì 25 giugno.

Di conseguenza dalle ore 08:00 alle ore 20:00 dello stesso giorno si verificherà mancanza d’acqua alle utenze ricadenti nelle seguenti strade:

 Via Trento

 Corso Italia

 Via Bari

 Via Modena

 Via Piemonte

 Via Liguria

 Via Lazio

 Via Calabria

 Via Marche

 Via Palermo

 Via Taormina

 Viale Sicilia

 Via Toscana

 Via Campania

 Via Enna

 Via John F. Kennedy

 Piazza Martiri delle Foibe

 Via Trapani

 Via Foggia

 Via Puglie

 Via Gaeta

 Via Sardegna

 Via Romagna

 Via Ravenna

 Via Forlì

 Via Terni

 Via Lucania

 Via Pavia

 Via Lombardia

 Via Varese

 Via Bergamo

 Via Brescia

 Via Milano

 Via Abruzzo

 Via Perugia

 Via Oristano

 Via Napoli

 Via Firenze

 Via Torino

 Via Mantova

 Via Udine

 Via Parma

 Via Pantane

 Via Treviso

 Via Belluno

 Via Bolzano

 Via Cuneo

 Via V. Veneto

 Via Catanzaro

 Via Rieti

 Via Novara

 Via Gorizia

 Via Tre Venezie

 Via Cagliari

Potranno essere interessate dalla sospensione anche strade limitrofe alle citate.

Per ridurre il disagio agli utenti coinvolti, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di martedì 25 giugno 2019 Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti in stazionamento nei seguenti punti:

 Via Milano, angolo Via Brescia

 Via Trento, angolo Via Catanzaro

 Largo Italia, angolo Via Toscana

 Piazza Martiri Delle Foibe

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.

Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.aceaato2.it.