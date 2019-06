Bimbo morto a Mirabilandia, al vaglio filmati di telecamere

Si attende l’analisi dei filmati delle due telecamere di sicurezza che puntano sulla zona dell’incidente, gia’ acquisiti dalla magistratura, per ricostruire tutti i dettagli degli ultimi istanti di vita di Edoardo Bassani, il bimbo morto presumibilmente annegato attorno alle 16 di ieri in una delle piscine di ‘Mirabeach’ all’interno del noto parco giochi Mirabilandia di Ravenna.

Secondo quanto finora ricostruito dai carabinieri coordinati dal Procuratore capo ravennate Alessandro Mancini, ieri intervenuto di persona sul posto, il bimbo, accompagnato dalla madre, si trovava in una piscina per bimbi vicino a uno scivolo quando la donna gli avrebbe detto di attendere qualche istante fermo. Ma e’ a quel punto che il bambino, forse attratto da un’animazione in corso, e’ riuscito a raggiungere uno specchio d’acqua di un metro e dieci di profondita’ dove poi si e’ tuffato o e’ caduto.

Il primo a notarlo a faccia in giu’, e a intervenire, e’ stato un bagnino di salvataggio. Poi e’ arrivato anche il medico del presidio interno di Mirabilandia e quindi il 118 con ambulanza ed elicottero. Vani tutti i tentativi di rianimarlo: il decesso del piccolo e’ stato constatato durante il trasporto all’ospedale di Ravenna.