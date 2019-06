Accerchiato e rapinato da 4 stranieri a Roma

Hanno minacciato con un coltello e rapinato uno straniero questa mattina alle 3 e 30 in piazza dei Cinquecento, al centro della Capitale, e subito dopo, sono fuggiti. Per questo, due cittadini magrebini di 34 e 23 anni, sono stati fermati con l’accusa di rapina aggravata dai poliziotti del commissariato Viminale. I due stranieri, L.K. e E.H., insieme a due complici, hanno minacciato con un coltello la vittima facendosi consegnare il portafoglio con all’interno 170 euro. I due rapinatori, sono stati poi rintracciati a piazza Dante dalla polizia. Proseguono invece le indagini per l’identificazione dei due complici.