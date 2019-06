Salvini e Mara Carfagna chiedono un piano straordinario per resuscitare Roma

Il triennio dell’amministrazione 5stelle sta sommergendo Virginia Raggi di critiche e inviti aperti a farsi da parte.

Fra i più accaniti il ministro dell’Interno e vice premier leghista Matteo Salvini che non perde occasione per attaccare Virginia facendo finta di ignorare che con i grillini ci convive nel governo, ma pregustando la prossima conquista della Capitale fra due anni e forse prima .

Ora sbotta: “Siamo pronti a presentare un programma alternativo” per la Capitale, come e con con chi non è dato sapere. Resta il fatto che secondo Matteo “a Roma ci sono problemi drammatici che non nascono negli ultimi tre anni ma sono figli di fallimenti di decenni: trasporti che non funzionano, buche nelle strade, rifiuti, disorganizzazione nei servizi pubblici. La citta’ merita di piu’ e ci saremmo aspettati risultati migliori dall’attuale giunta, che invece nega perfino il Taser ai vigili come previsto dal Decreto Sicurezza” che probabilmente è la cosa che gli interessa di più dopo le sue leggi sulla sicurezza.

“Basta – conclude- abbiamo avuto fin troppa pazienza”.

Un’altra che ha perso la pazienza è Mara Carfagna, vicepresidente della Camera di FI che potrebbe ambire alla guida dei resti del suo partito ormai cannibalizzato dalla Lega.

Mara è ancora più tranchant del Truce e chiede la fine dello “scempio di una citta’ violata, deturpata, abbandonata, destinata al piu’ squallido e inarrestabile degrado”.

Poi giù i soliti e noti esempi dell’inarrestabile degrado: cassonetti stracolmi di rifiuti abbandonati, dissesto delle strade, incuria del verde pubblico e degli alberi risparmiandoci ratti, blatte, gabbiani, cinghiali ecc. ecc..

E siccome lei, come noto, nel centro destra si presenta come antagonista del Capitano lo invita, con la ministra della Sanità Giulia Grillo, a farsi carico di questa situazione perché, come dimostrano anche le recenti aggressioni fasciste a Trastevere a Roma c’e’ un problema di ordine pubblico, mentre “l’emergenza rifiuti rischia, con il grande caldo, di trasformarsi anche in emergenza sanitaria” della quale si deve far carico anche Di Maio per la sua responsabilita’ politica.

Ecco allora di seguito le proposte della Carfagna: “Venga quanto prima chiesta la convocazione di un Cdm straordinario. Venga nominato per Roma un commissario speciale per la gestione dello smaltimento dei rifiuti” ipotesi tuttavia già scartata dal ministro 5stelle Costa.

Infine un appello ‘movimentista’ con tanto di hastag “l’incapacita’ e l’inerzia del sindaco non possono piu’ ricadere sui cittadini. A loro, alla societa’ civile, chiediamo di condividere la nostra denuncia e di unirsi a questo coro affinche’ il nostro ‘basta’ diventi cosi’ fragoroso da non poter piu’ essere ignorato o inascoltato da chi e’ riuscito a deturpare, oltraggiare e ferire il volto della citta’ piu’ bella al mondo. Da oggi non possiamo piu’ stare solo a guardare, mobilitiamoci, #spazzalavia”.

Qualunque sia questo futuro piano del governo, ce ne vuole per raddrizzare una amministrazione confusa e una burocrazia intimorita che non riesce più nemmeno a mettere insieme le commissioni di gara, mentre la ruspa di Salvini che a quanto pare si è pure arenata nei campi rom.

P.S. Domani anche il gruppo consiliare del Pd celebrerà, con quali apprezzamenti potete ben immaginare, il triennio di Virginia.

Giuliano Longo