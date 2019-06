Per il terzo anno la festa della musica a Roma

A Palazzo Braschi Virginia Raggi e il vice sindaco Luca Bergamo hanno presentato la 34esima edizione della Festa della Musica, in programma venerdì 21 giugno dalle 16 alle 24.

Finora, informa Roma Capitale, sono stati superati 4.300 musicisti iscritti per oltre 450 appuntamenti diffusi in tutti i municipi, fra strade, piazze, musei, chiese, stazioni e altri luoghi.

“Quest’anno la festa sarà ancora più partecipata. E’ un’occasione per mettere in contatto chi suona, sia professionalmente che in modo amatoriale, e chi vuole ascoltare. “Abbiamo lanciato la call ‘Facci sentire chi sei’ e le iscrizioni sono ancora aperte fino a domani sera”, ha detto la sindaca.

In occasione della Festa della Musica, tutti potranno fare liberamente musica in città, in conformita’ con l’anima della prima Festa lanciata in Francia nel 1982, con i principi della Carta di Budapest, e con lo spirito con cui la Festa e’ vissuta in contemporanea in altre citta’ italiane ed europee.

A Roma la partecipazione a questo evento sta crescendo di anno in anno anche rispetto alle due precedenti edizioni organizzate dalla nostra Amministrazione raccogliendo lo spirito della prima Festa della Musica organizzata in Francia nel 1982.

Le iscrizioni sul sito www.festadellamusicaroma.it potranno essere inserite fino alla mezzanotte di domani, 19 giugno. Per il Vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo ha affermato che ”in questo momento storico di grandi paure e solitudine trascorrere un pomeriggio come una serata immersi nella musica e nella bellezza di Roma insieme ad altre persone sia un modo per abbattere muri e riappropriarsi degli spazi pubblici proprio come accade da anni in altre Capitali europee”.

Questo e’ il terzo anno che Roma vive la Festa “rinnovando lo spirito – ha aggiunto Bergamo- della prima manifestazione organizzata in Francia che i romani hanno dimostrato di apprezzare, visto l’alto numero di adesioni finora arrivate che mettono la Festa della Musica di Roma tra gli eventi piu’ partecipati a livello europeo”.

Anna Maria Felici