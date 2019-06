In metro a Roma senza biglietto, fermato, aggredisce i poliziotti

Ha aggredito con calci e pugni guardie giurate e poliziotti, e tutto per entrare in metropolitana senza pagare il biglietto. Per questo L.P.G.F., 23 anni, e’ stato arrestato ieri dagli agenti del Reparto Volanti alla fermata della metro C, “Grotte Celoni”, nel quartiere romano del Casilino. Il 23enne aveva cercato di superare il tornello senza biglietto, ma dopo essere stato visto, si e’ dato alla fuga. Inseguito, ha iniziato a minacciare i presenti con un paio di forbici e poi ha reagito colpendo i poliziotti e gli uomini della vigilanza con calci e pugni, ma e’ stato bloccato e accompagnato negli uffici del Commissariato Casilino. Dovra’ rispondere dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nonche’ per danneggiamento ai beni dello Stato.