Disabilità a Roma: è emergenza. La denuncia della Cgil di Roma e del Lazio

“Sempre più difficile a Roma la vita per le persone con disabilità e per le loro delle famiglie: dai ritardi del bando per la copertura dell’assistenza Oepa per la prossimo anno scolastico all’emergenza ‘assistenza domiciliare'”. Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio.

“In presenza di una fragilità connessa alla disabilità – continua la nota – le persone o le famiglie si rivolgono al servizio sociale del municipio di residenza, ma nella maggioranza dei casi i municipi non riescono a soddisfare la grande richiesta di assistenza domiciliare. Parliamo di tante e diverse necessità connesse all’età della persona da aiutare e prendere in carico: minori, adulti, anziani, nuclei familiari con minori che hanno bisogno di un supporto educativo domiciliare. Da un monitoraggio di Saish, Saisa e Sismif sulla situazione delle liste di attesa emerge chiaramente che, a fronte di un aumento della domanda dettata in particolare dall’aumento dell’aspettativa di vita e dal conseguente aumento delle cronicità, le risorse impiegate sono scarse, insufficienti, ben lontane dal garantire i livelli essenziali di assistenza. Il sistema finora seguito non è adeguato a gestire la situazione corrente.