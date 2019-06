Cerca di sottarre bagaglio ad amico di Lionel Richie: l’arresto a Fiumicino

La Polizia di Frontiera di Fiumicino ha proceduto all’arresto di un borseggiatore seriale che aveva da poco sottratto dei bagagli a uno dei componenti della comitiva di cui faceva parte il noto cantante Lionel Richie, in cerca di relax prima dell’avvio del suo tour estivo. Il borseggiatore, cittadino algerino di anni 36 con precedenti di polizia specifici, nel corso della sua azione criminosa, presso la zona arrivi del Terminal 3, veniva pero’ notato dalla vittima che iniziava a gridare allo scopo di attirare l’attenzione dei presenti. In risposta a tali invocazioni, un operatore portuale, trovatosi nei pressi e fortunatamente con adeguata preparazione atletica avendo partecipato a numerose maratone, iniziava un inseguimento dell’autore del furto che non mancava di allertare una pattuglia di agenti della Polaria che si univa a lui nella corsa riuscendo, dopo poco, a bloccare il malvivente. Recuperato il bagaglio e condotto l’arrestato presso gli uffici della Polizia di Frontiera di Fiumicino, gli investigatori dell’Ufficio di Polizia Giudiziaria della Polaria, sulla base dei necessari elementi probatori, riconoscevano la persona che avevano di fronte come il responsabile di altri tre analoghi reati commessi nei giorni scorsi sempre all’interno dello scalo aereo romano.

Per tale motivo il cittadino algerino veniva sottoposto a fermo di indiziato di delitto di furto pluriaggravato ed associato presso il carcere di Civitavecchia.

Cosi’ in un comunicato la Polizia di Stato.