Aggressione Roma: l’episodio finisce anche sul Times

Il quotidiano inglese The Times, con un pezzo firmato da Tom Kington, dedica oggi una pagina all’aggressione accaduta sabato notte ai danni di quattro ragazzi, poiche’ uno di loro indossava una maglietta del Cinema America. Oltre all’intervista con Valerio Carocci, presidente del Piccolo America l’articolo riporta parte dell’appassionato discorso di Jeremy Irons che si e’ tenuto a piazza San Cosimato la sera successiva, in occasione della presentazione di Io ballo da sola per un omaggio a Bernardo Bertolucci. Le parole dell’attore inglese in difesa della liberta’ e contro ogni atto di violenza hanno scaldato la piazza e portato un nuovo messaggio di sostegno per i ragazzi del Cinema America.