Roma capitale d’Europa più esposta al rischio idrogeologico

Con un territorio urbano a rischio per la piena del Tevere di oltre 1.100 ettari, per un’area in cui vivono e lavorano circa 250.000 persone, la “Capitale e’ considerata la piu’ esposta tra le grandi citta’ europee per il rischio idrogeologico”. Questo il pensiero del segretario generale dell’Autorita’ di bacino distrettuale dell’Appennino centrale, Erasmo D’Angelis, espresso parlando oggi al convegno ‘Tevere nostrum’.

Per rendersi conto del pericolo – viene spiegato – basta guardare al percorso del fiume da Castel Giubileo alla foce di Ostia con 120 ettari di golene cementificate; Roma ha un territorio urbano a rischio piena molto vasto di 1.135 ettari, dove vivono e lavorano circa 250.000 persone, con 9 km di sponde ricoperte da vegetazione infestante, 2,7 km di banchine con smottamenti e crolli, alcuni tratti di argini ridotti a discariche, quasi una sessantina di installazioni galleggianti in parte non conformi alle norme, 22 relitti di imbarcazioni mai rimossi, vie d’acqua ‘tombate’ e diventate discariche.