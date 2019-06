Il prefetto a Tor Bella Monaca: «Qui gira un po’ troppa droga»

Quello del VI Municipio “e’ un territorio affollatissimo con tanti abitanti. Tra i problemi principali ci sono le strutture, i servizi e la sicurezza. Inoltre e’ noto a tutti come circoli un po’ troppa droga”. Cosi’ il prefetto di Roma, Gerarda Maria Pantalone, a margine della riunione con l’Osservatorio per la legalita’ in viale Duilio Cambellotti, a Tor Bella Monaca, nelle sede del VI Municipio a Roma.

L’Osservatorio, istituito in tutti i Municipi, e’ presieduto da un dirigente della Prefettura e composto dal presidente del Municipio, da un referente del Gabinetto del Sindaco di Roma Capitale e dai rappresentanti delle Forze di Polizia territorialmente competenti. L’Osservatorio istituito da tempo ma riconvocato oggi per la prima volta dopo tempo in un municipio dal neo prefetto Pantalone, a Tor Bella Monaca, si riunisce per analizzare specifiche problematiche a rilevanza municipale, afferenti l’ordine, la sicurezza pubblica e la sicurezza urbana, al fine di individuare le risposte piu’ efficaci a livello territoriale e di veicolare le questioni di maggior rilievo al Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

“Sono qui oggi- ha spiegato Pantalone- per fare conoscenza con un territorio cosi’ vasto, cosi’ eterogeneo e diverso. Il mio desiderio e’ quello di essere vicino alle istituzioni locali e ai cittadini. Sono venuta qui per conoscere le problematiche. Io andro’ in tutti i municipi compatibilmente con le esigenze di ufficio”.