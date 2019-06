Il Papa a Casal Bertone per il Corpus Domini

Domenica 23 giugno, solennita’ del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, Papa Francesco sara’ nel quartiere romano di Casal Bertone: alle ore 18 presiedera’ la celebrazione eucaristica sul sagrato della parrocchia di Santa Maria Consolatrice. Al termine della Messa si svolgera’ la processione con il Santissimo Sacramento nelle strade della zona, che sara’ guidata dal cardinale vicario Angelo De Donatis. I

fedeli percorreranno via di Casal Bertone, via di Portonaccio e via Latino Silvio, per arrivare al campo della Pro Roma Calcio, adiacente a Casa Serena, struttura di accoglienza per senza fissa dimora dei Missionari della Carita’. Il percorso e’ lungo un chilometro e duecento metri. La Messa sara’ animata dai cori riuniti di Santa Maria Consolatrice; anche il servizio liturgico verra’ svolto dai ministranti della parrocchia. Ma nella liturgia di domenica 23 saranno coinvolte pure le altre sette parrocchie che fanno parte della XIV prefettura: San Barnaba, Sant’Elena, Santa Giulia Billiart, San Giuseppe Cafasso, San Leone I, San Luca Evangelista, Santi Marcellino e Pietro ad duas Lauros. Si occuperanno delle preghiere dei fedeli e i ministri straordinari della Comunione di tutte le otto comunita’ saranno impegnati nella distribuzione dell’Eucaristia; per loro sara’ riservato un settore apposito nella piazza antistante la chiesa di Santa Maria Consolatrice.

“Uno spazio sara’ assegnato ai bambini che quest’anno hanno ricevuto il sacramento della Comunione e alle loro famiglie- fa sapere il parroco don Luigi Lani- con gli altri sacerdoti della prefettura abbiamo calcolato che si tratta di piu’ di 380 bambini”. Ancora, in piazza siederanno centocinquanta ospiti di Casa Serena; saranno riservati settori per gli anziani e gli ammalati, e per gli animatori e i bambini degli oratori estivi della prefettura.