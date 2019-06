“Inaccettabile procedura licenziamento per 70 lavoratori Johnson & Johnson Pomezia”

“Le OO.SS. denunciano come grave e irresponsabile la decisione unilaterale assunta il 6 dalla Johnson & Johnson di aprire una procedura di licenziamento collettivo per 70 lavoratori sullo stabilimento produttivo di Pomezia in Santa Palomba”.

Così scrive in una nota Sergio Gallo, della Filctem Cgil Roma Sud Pomezia Castelli.