Follia in un noto bar di Ladispoli

I Carabinieri della Stazione di Ladispoli hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Civitavecchia un uomo di 48 anni, per minaccia aggravata e violenza e minaccia a pubblico ufficiale. In particolare, su richiesta giunta alla Centrale Operativa, i militari sono intervenuti presso un bar/ristorante di Ladispoli, dove hanno sorpreso l’uomo in stato di escandescenza mentre arrecava disturbo agli avventori e, alla vista dei militari, proferiva minacce di morte nei loro confronti e del titolare del locale.

I controlli sono continuati nel corso dell’intera giornata nel corso dei quali sono stati controllati 45 numerosi veicoli e 75 persone.