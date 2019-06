Campidoglio, le Sale Matrimoni stanno regolarmente ospitando le celebrazioni previste

In riferimento a quanto pubblicato da un quotidiano, si precisa che le Sale Matrimoni del Campidoglio potranno ospitare regolarmente le celebrazioni previste. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono di competenza del Dipartimento Servizi Delegati, mentre le operazioni di ristrutturazione straordinaria sono sotto tutela della Sovraintendenza Capitolina.

Presso la Sala Rossa (Palazzo Senatorio) di Piazza del Campidoglio, sono in fase di realizzazione alcuni lavori di manutenzione ordinaria, tra i quali, gli arredi, la tappezzeria di alcune sedie con relativo restauro, sistemazione del bagno interno e ripristino dell’impianto di illuminazione.

Per quanto concerne la Sala Vignola Mattei sono già stati effettuati numerosi interventi

Lavori esterni

– Pulitura di tutto il canale di scolo delle acque piovane a pavimento fronte porta di uscita

– Rimozione e ripristino della parte di canalina di scolo disconnessa dalla pavimentazione

– Rimozione della pavimentazione fronte canalina per circa 6 mq

– Rifacimento del massetto

– Ripristino della pavimentazione

Lavori grondaia del tetto

– Utilizzo di carro ponte per pulitura delle canaline

– Smaltimento dei detriti

– Pulitura del tetto

Lavori interni

– Ripristino serratura e maniglia interna al portoncino ingresso dipendenti

– Ripristino cancello in legno di accesso al locale seminterrato

– Ristrutturazione bagno (verifica pressione uscita acqua dai rubinetti, sostituzione cassetta sevizio igienico, riparazione maniglia porta scorrevole)

– Ripristino funzionalità porta a vetri ingresso principale (levigatura legno, sostituzione molle apri/chiudi, etc.)

– Rimozione di tutti i fari del sottotetto

– Installazione di nuove linee elettriche per il montaggio di nuovi fari

– Fornitura e posa in opera di un faro Led da 100 Watt

– Fornitura di n. 2 binari da 6 metri più accessori

– Fornitura e montaggio di n. 8 fari Led da 30 Watt da montare sui binari

– Ripristino luci scale e vano semi-interrato.