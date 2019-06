350 eventi in 150 comuni: Zingaretti presenta l’estate delle meraviglie

Oltre 350 eventi promossi in 150 Comuni da giugno a settembre, con 4 grandi eventi tematici per accompagnare l’estate. E’ ‘L’Estate delle Meraviglie’, il programma della Regione Lazio presentato oggi al Parco dell’Appia Antica dal governatore Nicola Zingaretti con il vicepresidente Daniele Leodori e l’assessora all’Agricoltura Enrica Onorati, insieme con il presidente del Parco Mario Tozzi.

Un cartellone di sport, attivita’ all’aria aperta, spettacoli, proiezioni cinematografiche, concerti, eventi enogastronomici e tanto altro.

“Un’enorme offerta culturale e turistica che sara’ promossa sul sito di Visit Lazio e attraverso una campagna di comunicazione dedicata – ha affermato Onorati – e ci sara’ una geo-mappa per localizzare gli eventi. Abbiamo la volonta’ di proporre l’estate della Regione intorno ai parchi, non come zone staccate dal resto del territorio, in un sistema di sinergie”.

Inoltre sono stati ideati quattro eventi a tema ‘speciali’:

21-23 giugno ‘Tra Parchi & Spiagge’, un week-end dedicato alla vita all’aria aperta per praticare sport ed escursioni e organizzare un pic-nic;19-21 luglio ‘Tra Musica & Magia’, tre giorni di spettacoli dal vivo nei luoghi piu’ belli del Lazio;10 agosto ‘Tra Luci & Stelle’, una notte in cui saranno protagonisti l’arte, le installazioni e i giochi luminosi e infine, 21-22 settembre ‘Tra Festa & Teatro’, due giorni per assistere a pie’ce, performance e improvvisazioni. Tutto il programma e’ disponibile sul sito di Visit Lazio.

“Sono iniziative molto colorate, dallo spettacolo al trekking – ha commentato il vicepresidente Leodori – che la Regione ha voluto mettere insieme per coordinare Roma, la sua provincia e il resto della Regione. In passato non era cosi’ coordinata. C’e’ la volonta’ di dare un’offerta variegata su tutto il territorio regionale, da qui a settembre, per dare segno di inversione di tendenza. Vogliamo tentare di allungare la permanenza media in questa citta’, attrarre turisti anche con iniziative disseminate in questa regione”. L’evento in programma dal 21 al 23 giugno sara’ un invito a vivere il primo week-end d’estate nei parchi, sulle spiagge e nei luoghi all’aria aperta: grazie alla collaborazione dei Comuni del Lazio, delle federazioni sportive e dei parchi regionali sono in programma oltre 250 appuntamenti che coinvolgono 110 comuni.