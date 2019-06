Da 20 anni costretta a vivere nel terrore: shock a Roma

Era ormai da oltre 20 anni che, A.F., sottoponeva la propria madre ad atti di violenza immotivata e reiterata, tanto da renderle la vita insostenibile. I comportamenti fortemente aggressivi, perpetrati da tempo dall’uomo, nell’ultimo anno sono esplosi in tutta la loro gravità. Con numerosi precedenti di polizia, tossicodipendente ed alcolizzato, umiliava la madre, minacciandola di morte e costringendola a vivere nel terrore. La donna nella speranza che il figlio riuscisse a disintossicarsi non lo ha mai denunciato. Nel mese , però, dopo l’ennesima esplosione di rabbia dell’A.F., nel corso della quale la minacciava di morte, scardinando e distruggendo qualsiasi oggetto presente in casa, la donna ha deciso finalmente di chiedere aiuto alla Polizia. Gli agenti del commissariato Romanina, diretto da Laura PETRONI, dopo aver accertato i fatti e la pericolosità del soggetto, hanno richiesto ed ottenuto un’ ordinanza di custodia cautelare a carico dell’uomo, eseguita lo scorso 10 giugno.