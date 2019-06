Totti lascia la Roma piuttosto inc…..

Dopo due anni dal suo ritiro dai campi Francesco Totti lascia la Roma nel suo ruolo di dirigente. Lo fara’ con una conferenza stampa che terra’ nella palazzina H del complesso del CONI al Foro Italico, a pochi metri dall’Olimpico.

Il mitico capitano (non quello con i giubbotti della Polizia di Stato) era stato nominato dirigente dallo stesso James Pallotta.

Gia’ alla fine del 2018, quando e’ uscita la sua biografia Totti aveva scritto di essere stato messo alla porta da Franco Baldini e le ultime settimane hanno mostrato che nella Roma c’e’ piu’ spazio per Baldini e meno per Totti.

La prova del nove è arrivata quando la societa’ ha deciso di non proporre il rinnovo di contratto a Daniele De Rossi, capitano, subito dopo l’addio di Totti. Poi il mancato rinnovo per l’allenatore Claudio Ranieri.

A questa situazione si aggiungevano la voci di un articolo su Repubblica, mai smentite, che parlavano di una guerra nello spogliatoio che vedeva De Rossi contrapposto a Totti. In una Roma in cui la vecchia guardia giallorossa ha perso sempre piu’ peso, senza neanche De Rossi in campo, Totti allora si e’ trovato sempre piu’ all’angolo e quindi ha annunciato il suo addio alla società da dirigente. La fine di un mito?

