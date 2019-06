Salvini all’assalto del Lazio con la Meloni (che da poco si è pure presa una commissione alla Pisana con Pirozzi)

Aimè, Giorgoia Meloni scalpita, insiste e forte del suo 6% alle europee fa pressing su Salvini per una alleanza di destra ad eventuali elezioni politiche anticipate, che le consentirebbe di piazzare qualche suo ministro nella futura legislatura.

Si dà il caso che il “Captiano” quando deciderà di staccare la spina a questo governo, con il suo 34% e passa di consensi accreditategli, non ha proprio alcuna intenzione di regalare alla volitiva signorina qualche collegio a Camera e Senato. Giorgia vada per la sua strada – sembra dire- e vedremo se riporterà a casa i suoi 60 eletti.

Il suo ragionamento è di una semplicità disarmante: prima vinco io e poi vedrò con chi ho i numeri a livello parlamentare per governare.

Sin qui l’ipotesi nel caso che il Patto con i grillini, ormai schiacciati sulla Lega, si rompa, cosa che lui non vuole sinchè riesce a pescare elettori anche nel bacino dei loro elettori, se possibile, stracciando Forza Italia ormai agonizzante.

Ma Salvini è un piglia tutto e già guarda a papparsi Roma e il Lazio che alle ultime elezioni regionali ha visto Zingaretti vincere per un pelo, mentre oggi e con la Lega al 28% certificato dalle ultime elezioni comunali, il Truce è pronto a mettere le mani sulla Pisana e la Cristoforo Colombo e magari fra un po’ sul Campidoglio.

La tentazione è forte e i suoi pasdaran si stanno già muovendo per arrivare ad un voto anticipato in Regione, basta dare una spintarella ai futuri possibili alleati, perché alle regionali non c’è iL proporzionale, ma si va per coalizioni, e il gioco è fatto.

Basterebbe convincere i due “responsabili” Cangemi e Cavallari, che un loro rientro nel centro destra verrebbe garantito, per sfondare il fragile equilibrio alla Pisana dove nessuno vuole andare a casa prima del tempo. Semmai il problema sono proprio i 5stelle e la loro apertura nei confronti di Zingaretti che sino ad oggi si è manifestata da posizioni critiche, ma anche con un dovizioso scambio di favori.

Il ragionamento della Lega in crescita è che basterebbe portarsi a casa un paio di consiglieri pentastellati, preoccupati per il loro futuro, e il gioco è fatto. E si dice che a questa prospettiva ci stiano lavorando.

Nel gioco ormai ci è entrato marginalmente anche l’ex sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi che in modi più o meno stravaganti, aveva sempre garantito la maggioranza a Nicola in aula, solo che da poco è passato ai Fratelli della Meloni, da cui peraltro proveniva prima di tentare la sua avventura alla Regione, e già siede fra i loro banchi nell’emiciclo..

I Fratelli della Meloni, si sa, sono duri e puri, ma rapidi come Gabbiani quando si tratta di agguantare posizioni di potere, tanto puri che all’inizio della legislatura regionale hanno rifiutato ogni commissione alla Pisana lasciandone un paio, fra cui la Sanità, a Forza Italia.

Ma fra le commissioni ottenute con l’accordo della sinistra c’è propio quella, nuova di pacca, dei grandi rischi per Pirozzi, esperto di terremoti che ha presentato pure una legge regionale in materia.

A questo punto emerge però una contraddizione perché Pirozzi è anche capo del monogruppo dello Scarpone sotto la sigla del quale gli è stata attribuita questa nuova commissione, ma ora che è passato ai Fratelli d’Italia come la mettiamo?

Per di più l’ex sindaco di Amatrice in FdI si occuperà di grandi rischi, quindi è evidente che in modo più o meno diretto, i Fratelli una commissione alla Pisana ora ce l’hanno nonostante il loro sdegnoso diniego iniziale.

Probabilmente non succederà niente e tutto rimarrà ambiguamente così, tranne che Pirozzi non potrà più fare il pesce in barile con Zingaretti e voterà secondo le indicazioni del suo gruppo fra i banchi del quale siede, pur essendo capogruppo di un improbabile Scarpone.

Misteri della Pisana per cui una commissione con relativi emolumenti e staff val pure una messa, anzi due, una ai Fratelli e una allo Scarpone.

Giuliano Longo