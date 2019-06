Esplosione a Rocca di Papa, si aggravano le condizioni del sindaco

Si aggravano le condizioni del sindaco di Rocca di Papa e del suo delegato, rimasti feriti nell’esplosione che ha coinvolto lunedi’ il palazzo del Comune alle porte di Roma. Lo si apprende da fonti sanitarie.

In particolare sarebbero peggiorate le condizioni respiratorie per il fumo respirato. Emanuele Crestini e il suo delegato rimangono ricoverati in prognosi riservata al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Sant’Eugenio dove erano stati trasportati con ustioni rispettivamente sul 34% e 44% del corpo.

“Nella serata di ieri si sono aggravate le condizioni del sindaco e del delegato di Rocca di Papa. La permanenza prolungata a contatto con i gas tossici del fumo e le particelle solide dell`incendio hanno determinato un danno alle vie respiratorie. Si ricorda che i due pazienti si sono trattenuti nel Comune fino alla completa evacuazione di tutte le persone presenti”. Lo comunica in un bollettino la Asl Roma 2.