Il trucco della carta vetrata: ennesima truffa a Roma in strada

Hanno finto un incidente stradale e hanno chiesto i soldi alla vittima, ma i tre sono stati arrestati dai carabinieri. I militari della Sezione operativa di Ostia, nel corso di un servizio finalizzato al controllo della circolazione stradale, hanno arrestato due trentenni romani, appartenenti alla famiglia nomade Bevilacqua, e un cittadino cileno di 46 anni, per tentata estorsione ai danni di un automobilista. La vittima, un cittadino cinese di 50 anni nel tardo pomeriggio di ieri era alla guida della propria auto sul Grande Raccordo Anulare quando e’ stato affiancato da un’altra auto con a bordo i tre che l’hanno costretto a fermarsi a bordo della carreggiata. Scesi dalla macchina, lo hanno falsamente accusato di aver urtato la loro auto, provocando dei danni alla carrozzeria. Uno di loro, nel frattempo, graffiava con della carta vetrata la parte anteriore del veicolo dell’ignara vittima per avvalorare l’ipotesi del sinistro stradale. Al malcapitato, e’ stato poi proposto di risolvere l’episodio con il risarcimento di 50 euro in contanti per evitargli conseguenze ben piu’ gravi.

L’uomo stava per pagare quando e’ passata una “gazzella” dei Carabinieri che si e’ fermata pensando di dover prestare soccorso. I militari hanno ascoltato la storia da parte della vittima e hanno immediatamente intuito come erano andati realmente i fatti e per i tre uomini sono subito scattate le manette. Gli arrestati, di cui i due italiani gia’ ampiamente noti per fatti analoghi, sono stati portati in caserma e trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida