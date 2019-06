Sgomberata casa popolare a Roma, “redditi da 218 mila euro”

“Contro Scroccopoli le operazioni sono sempre attive. Mese dopo mese mettiamo in atto controlli e liberiamo sempre piu’ case popolari occupate da persone benestanti, per consegnarle a chi aspetta in graduatoria”. Lo scrive su Facebook l’assessore al Patrimonio di Roma Capitale, Rosalba Castiglione, riferendo il caso di una persona che “con un reddito di ben 218 mila euro, occupava abusivamente un alloggio popolare in zona Fidene. In maniera indisturbata, fino a poco tempo fa. Abbiamo sgomberato l’appartamento, che ha subito accolto una famiglia che aspettava in graduatoria”.

“Negli ultimi mesi sono state fatte uscire dalle case popolari del Comune persone con redditi di 60, 30, 50 mila euro, alcune anche con immobili di proprieta’. Il fatto che si trovassero negli immobili destinati a chi e’ in difficolta’ e’ uno scandalo che non tollereremo mai. E nuove operazioni sono gia’ calendarizzate per le prossime settimane.

In gioco c’e’ il futuro delle famiglie che aspettano in graduatoria, anche da molti anni, onestamente, e che devono avere giustizia. In gioco c’e’ anche il futuro stesso di Roma, una citta’ che non puo’ tollerare simili soprusi e che per rinascere deve eliminare questi veri e propri blackout sulla gestione del patrimonio comune. Ringrazio sempre per il fondamentale lavoro portato avanti le donne e gli uomini della Polizia Locale, insieme ai dipendenti e alle dirigenze del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative e della societa’ in house AequaRoma, che ci aiuta con gli strumenti piu’ moderni a realizzare controlli incrociati fra banche dati portando alla luce situazioni inaccettabili, che devono sparire da questa citta’. Una cosa che amo e’ conoscere le famiglie che vengono qui, negli uffici comunali, a firmare per l’assegnazione. Sono momenti che alcuni aspettano da tanto: il sogno di una casa, un futuro piu’ sicuro per i propri figli, una protezione per gli anni di maggiore fragilita’ della propria vita, la prova che l’Amministrazione e’ vicina. Le assegnazioni si sono gia’ accelerate rispetto a qualche anno fa. Continueremo decisi su questa strada”, spiega l’assessore.