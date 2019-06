Esposto contro la chiusura della Metro Repubblica

“Lo avevamo anticipato nei giorni scorsi ed abbiamo ufficialmente

presentato un esposto alla Corte dei Conti per ipotesi di danno erariale

per la chiusura della fermata Repubblica della linea A della

metropolitana. A differenza di molti che prendono impegni e non li

rispettano, noi per l’ennesima volta dimostriamo che ciò quello che

diciamo poi lo facciamo”. Così in una nota Dario Nanni coordinatore di

Roma e Provincia di Italia in Comune.

“È assurdo che a quasi 8 mesi dalla sua chiusura, era il 23 del

2018, nessuno si sia assunto la responsabilità di questa vicenda che ha

creato disagi, ritardi e anche un possibile danno erariale per i mancati

incassi. Né da parte dell’Assessore, né da parte del presidente della

commissione mobilità, ne da parte dei vertici Atac, abbiamo sentito in

questi lunghissimi 8 mesi un’assunzione di responsabilità per questa

chiusura infinita”, osserva Nanni.