Entra in un palazzo e accusa bruciore agli occhi: il caso di una donna a Roma

Allarme nella tarda serata di ieri in un palazzo di via Vetulonia, poco distante da Porta Metronia, dov’e’ nato Francesco Totti. Una inquilina entrando nel palazzo ha avvertito bruciore agli occhi e l’aria pesante come se ci fosse la presenza di una sostanza irritante. Cosi’ ha contattato il 112. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della stazione San Giovanni che hanno avvertito, entrando nel palazzo, gli stessi sintomi. L’edificio e’ stato momentaneamente evacuato.

Sono stati effettuati tutti gli accertamenti, ma non e’ stata rivelata alcuna sostanza nociva. A scopo precauzionale una bimba di 9 mesi e’ stata visitata in ospedale.