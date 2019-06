Dalla Regione Lazio 55 milioni per l’ospedale Grassi

“La Regione Lazio ha stanziato, grazie all`Art. 1 comma 140 della Legge del 2016, oltre 55 milioni di euro per l`ospedale Grassi di Ostia. Questa e` un`ottima notizia per la sanita` della nostra Regione perche` si tratta del piu` importante finanziamento negli ultimi dieci anni per l`ampliamento, il potenziamento, la messa a norma e l`adeguamento tecnologico del presidio ospedaliero del litorale romano. Dopo tanti anni in cui la sanita` laziale era praticamente al collasso, oggi iniziano a concretizzarsi gli obiettivi che questa Giunta si era prefissata: tornare a investire e soprattutto assumere garantendo ai cittadini laziali un servizio sanitario dignitoso e puntuale”. Cosi` in un comunicato la consigliera regionale del Pd Michela Di Biase.