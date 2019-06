Corpi carbonizzati vicino Roma, spunta un testimone

Sono probabilmente di un uomo e una donna i corpi completamente carbonizzati trovati stamattina in un’auto in fiamme a Torvaianica. E’ quanto si ipotizza al momento. Sul posto sono in corso i rilievi dei carabinieri del nucleo investigativo. I carabinieri della compagnia di Pomezia sono al lavoro per identificare i due cadaveri e ricostruire l’accaduto. Per questo gli investigatori stanno effettuando accertamenti anche sull’auto per risalire al proprietario. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.

Spunta nel frattempo secondo cioè gli autori del delitto sarebbero i clan mafiosi.