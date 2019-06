Confindustria diventa partner del Project Management Institute per la formazione delle imprese

Confindustria, insieme ad altre realtà imprenditoriali associate al Sistema confederale, è diventata partner del Corporate Ambassador Program promosso dal Project Management Institute (PMI).

PMI è un’organizzazione con sedi in tutto il mondo, che ha l’obiettivo di divulgare la disciplina del Project Management promuovendo la professionalità e lo sviluppo della figura del Project Manager in Italia e all’estero. Un’attività che PMI svolge attraverso l’offerta di servizi e prodotti di alta qualità come pubblicazioni, seminari e iniziative di formazione e ricerca, nonché mediante l’accreditamento e la certificazione professionale dei membri.



Corporate Ambassador Program è progetto dedicato alle grandi aziende nazionali e internazionali che ha l’obiettivo di fornire valore aggiunto alle imprese attraverso lo scambio di esperienze con la comunità del PMI. L’obiettivo della partnership di Confindustria è duplice: in primo luogo il valore aggiunto di far parte di un network per mettere a sistema le best practice e promuovere lo scambio di esperienze. In secondo luogo, Confindustria vuole dimostrare l’importanza del project management nella gestione delle organizzazioni complesse, che può diventare un punto di riferimento per le imprese associate.



L’evento “innoWation – creating the future”, in programma a Roma presso il Centro Congressi Frentani e promosso dal Central Italy Chapter del PMI, insieme a Federmanager e al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, è il primo step di una collaborazione che vedrà di nuovo insieme tutti gli attori coinvolti nelle prossime occasioni formative e di networking.