Beccato con oltre 5 chili di marijuana sulla Tiburtina

I carabineiri hanno arrestato un nigeriano di 35 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo trasportava circa 5,5 Kg di marijuana confezionata in tre involucri, riposti in una busta della spesa trovata nel portabagagli della sua cabrio.

Il blitz e’ scattato in una traversa di via Tiburtina, dove il 35enne e’ stato notato aggirarsi, senza un’apparente meta e in atteggiamento sospetto, a bordo dell’auto.

Il suo carico “stupefacente” e’ stato sequestrato, mentre l’uomo e’ stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo, a seguito del quale, nei suoi confronti, e’ stata disposta la misura cautelare in carcere. Ora si trova a “Regina Coeli”.