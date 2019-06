Ambiente, Patané: “Grande successo per primo giorno ‘Save the future’”

“È stato un grande successo la prima giornata dell’evento ‘Save the future’, che abbiamo organizzato presso l’Azienda agricola biologica ‘Castel di Guido’, con oltre 200 persone che si sono alternate ai 7 tavoli tematici riguardanti la sostenibilità. Domani è in programma la sessione plenaria, per approfondire e discutere queste tematiche, a cui prenderanno parte, tra gli altri, Nicola Zingaretti, Paolo Gentiloni, Roberto Gualtieri, Edo Ronchi ed Ermete Realacci”: lo dichiara in una nota Eugenio Patané, organizzatore dell’evento e componente della Commissione Ambiente e Agricoltura alla Pisana.

“Per un nuovo modello di progresso, per un ‘Green new deal’ che porti verso una nuova economia di tipo circolare, sostenibile e competitiva – aggiunge Patané – abbiamo chiamato a raccolta rappresentanti delle istituzioni e dell’associazionismo civico, protagonisti del mondo non profit, aziende e singoli cittadini per confrontarci e fare il punto su questo sistema economico e trovare nuove soluzioni. Ed è stato un grande successo con tanti esperti e una cornice di pubblico notevole, appassionata e interessata al tema della sostenibilità ambientale”.

“D’altronde i recenti risultati delle elezioni europee, che hanno visto un’avanzata importante delle liste verdi, i movimenti nati anche grazie alla 16enne Greta Thunberg, che hanno risvegliato e scosso la coscienza di tutti noi intorno ai temi legati al cambiamento climatico, gli appelli sempre più insistenti a mettere la questione ambientale al centro dell’agenda politica, la consapevolezza che la green economy è l’unica via percorribile per assicurare un nuovo sviluppo durevole e sostenibile, inclusivo e di migliore qualità, ci stimolano a dare il nostro contributo con una presa di posizione chiara e concreta e con risposte adeguate. L’obiettivo delle due giornate di lavoro – conclude Patané – è quello di produrre un documento da portare come contributo alla segreteria del Partito Democratico che potremmo chiamare ‘Quaderni della sostenibilità – Contributo al Partito Democratico’ frutto del confronto e dell’approfondimento condotto”.