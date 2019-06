Torri Eur, cantieri entro l’estate

I cantieri per la riqualificazione urbanistica delle Torri Ligini, meglio note come Torri dell’Eur, per cui Cdp sta richiedendo la proroga, dovrebbero partire entro l’estate. O almeno e’ quanto auspica l’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Luca Montuori, intervenuto oggi in occasione della seduta tematica dell’Assemblea capitolina sulla vicenda.

Finito il contenzioso con la sentenza del Consiglio di Stato dello scorso gennaio, ha spiegato Montuori, “ci siamo rimessi al tavolo con i proponenti. Da quando siamo arrivati in assessorato siamo riusciti a portare a termine operazioni molto importanti con Cdp, dai progetti di social housing fino a via Guido Reni, passando per la ex Zecca di piazza Verdi”. Per le Torri, ha sottolineato l’assessore, “c’e’ stata una discussione con i proponenti e abbiamo individuato il metodo di calcolo degli oneri che si basa sull’aumento del valore nel momento in cui si da’ il permesso di demolire le facciate portando un aumento dalla classe energetica B a quella A: gli oneri dovuti verranno calcolati in percentuale su questo plusvalore. Non saranno 24 milioni ma nemmeno 1 milione come era stato previsto nell’ultimo accordo, e in questo modo interveniamo sanando un’intesa tra soggetti che non avevano titolo per abbattere gli oneri di 23 milioni”. Cassa depositi e prestiti, ha annunciato Montuori, “sta ora presentando la richiesta di proroga e il cantiere partira’, ci auguriamo, prima dell’estate”.