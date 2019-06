Ostiense, “mani di velluto” sul tram: 2 persone in manette

Questa mattina, nel corso di un servizio antiborseggio, a bordo dei mezzi pubblici della Capitale, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno “pizzicato” due borseggiatori, uno di 18 anni e l’altro di appena 15, entrambi romani di etnia rom, con diversi precedenti penali specifici, provenienti del campo nomadi di Tor San Lorenzo con l’accusa di furto aggravato in concorso.

I due sono stati intercettati, dai Carabinieri in borghese, all’interno del tram pubblico Atac, numero 8, all’altezza della circonvallazione Ostiense. Controllati a distanza sono stati poi bloccati mentre cercavano di fuggire dal mezzo pubblico, subito dopo aver alleggerito del portafoglio, contenente carte di credito e documenti di identità, di una turista spagnola, che non si era per nulla accorta del borseggio. Solo dopo essere stata avvicinata dai Carabinieri, si è resa conto di quello che era successo. Successivamente la vittima è stata convocata in caserma e dopo aver presentato la denuncia è ritornata in possesso del portafoglio.

Portati in caserma solo il maggiorenne è stato trattenuto nelle celle di sicurezza mentre il minorenne è stato condotto presso il centro di accoglienza per minori di Roma Virginia Agnelli, entrambi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.