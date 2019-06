Banale discussione sfocia in una violenta rissa: botte e feriti a Roma

Una banale lite condominiale si è trasformata in una violenta rissa che ha coinvolto tre cittadini romani, un 40enne e una coppia, lui 52enne e lei 46enne. I Carabinieri della Stazione Roma Torpignattara li hanno arrestati con l’accusa di rissa aggravata. E’ accaduto la scorsa notte in un condominio di via Torpignattara.

La lite è scoppiata perché i conviventi avrebbero inveito contro il 40enne che, rientrato in moto, avrebbe fatto troppi rumori molesti mentre parcheggiava il veicolo e, alla risposta dell’uomo la cosa è degenerata. I tre hanno iniziato a colpirsi violentemente ma sono stati fermati dai Carabinieri, immediatamente intervenuti su segnalazione di alcuni abitanti di zona.

Portati al pronto soccorso dell’ospedale Vannini, il 40enne è stato medicato per una ferita da taglio in zona lombare mentre il 52enne e la 46enne per varie contusioni.

Successivamente gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

Le indagini dei Carabinieri proseguono per far luce sull’arma utilizzata per il ferimento del 40enne.