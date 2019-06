Sull’autostrada A91 “Roma-Fiumicino”, a causa di un incidente, rallentamenti per il traffico proveniente dal Grande Raccordo Anulare di Roma, in ingresso in direzione Fiumicino.

L’incidente ha coinvolto un mezzo pesante e un’auto, causando il ferimento di una persona.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la viabilita’ appena possibile.