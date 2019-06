Vandali a Palestrina, caccia agli autori dei danneggiamenti

Un patrimonio pubblico e beni privati depredati dai vandali. Gli episodi di teppismo e inciviltà registrati a Palestrina stanno assumendo i contorni di un vero e proprio allarme sociale. Dopo il fenomeno delle discariche in periferia, gli episodi di rissa e i danneggiamenti ai monumenti della città, ora fa discutere l’operato di una presunta banda di teppisti, autrice di una serie di danneggiamenti alle auto nel quartiere Borgo.

Gli ultimi fatti, come si legge su montiprenestini.info, risalgono a venerdì notte, quando un gruppo di persone, presumibilmente a bordo di un’auto, ha raggiunto via del Borgo di notte con l’obiettivo di danneggiare le auto parcheggiate a ridosso delle mura del Santuario della Fortuna Primigenia. Secondo le prime informazioni, alcune telecamare presenti nell’area avrebbero ripreso la scena e le immagini sono ora al vaglio delle forze dell’ordine. La targa dell’auto sarebbe stata registrata e ora si indaga per risalire ai responsabili.

Gli autori sarebbero “adulti”, o meglio, maggiorenni. Secondo le prime testimonianze sarebbero almeno dieci le auto oggetto di questo brutale episodio. I teppisti si sono divertiti a colorare fari, specchietti e fiancate delle auto utilizzando diversi colori arrecando ingenti danni alle autovetture, alcune anche di nuova immatricolazione.

Si tratta dell’ennesimo episodio nell’area. Alcuni testimoni raccontano in passato di aver subito danneggiamenti alle proprie vetture con chiodi o oggetti appuntiti. Per ora non ci sarebbero testimoni diretti della scena, ma i carabinieri hanno aperto un fascicolo per risalire agli autori di simili episodi nell’area.

Già un anno fa, l’ex maggioranza guidata dal sindaco Adolfo De Angelis aveva rivolto un appello alla cittadinanza e alle famiglie chiedendo a tutti una collaborazione per punire e denunciare questi numerosi episodi di vandalismo.