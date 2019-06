ROMA, ASSOTUTELA DALLA PARTE DEGLI AMBULANTI: “RAGGI INADEGUATA”

“Continuiamo a seguire con preoccupazione le inefficienti politiche, applicate dalla giunta Raggi, nei confronti del comparto degli ambulanti capitolini. Una “guerra”, quella perpetrata dal Campidoglio grillino, che non ha senso di esistere. Quindi bene ha fatto l’Associazione nazionale Ambulanti a presentare una denuncia in Procura nei confronti della prima cittadina di Roma, Virginia Raggi, per abuso ed eccesso di potere in relazione alla mancata applicazione delle normative regionali e nazionali, in modo reiterato, in materia di Commercio su area pubblica. Senza considerare che dall’amministrazione della Capitale c’è stata sempre netta chiusura istituzionale nei riguardi di un comparto storico ed economicamente rilevante per la nostra città, come quello degli ambulanti, ai quali Assotutela esprime sostegno e vicinanza”. Così, in una nota, il presidente di Assotutela, Michel Emi Maritato.