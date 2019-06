Morassut: «Il Salva Roma è un grande fake»

“Vi diranno che il Governo ha salvato una parte del debito di Roma e anche di altre citta’, grazie ad un accordo tra Lega e Cinque Stelle. Bugie. Hanno usato la vicenda di Roma per regalare un po’ di soldi ad alcuni comuni italiani con problemi finanziari”. Cosi’ in una nota il parlamentare e membro della Direzione Nazionale del Pd, Roberto Morassut.

“Roma – continua Morassut – non avra’ alcun vantaggio perche’ una piccola parte de debito pregresso sara’ presa in carico dallo Stato ma saranno ridotte le risorse annuali per restituire tutto il resto. Roma non avra’ la riduzione delle tasse ed in particolare dell’Irpef. Roma non avra’ risorse aggiuntive per gli investimenti. Roma non avra’ (come ebbe invece coi governi Renzi e Gentiloni) nessun risarcimento per gli extra costi che sostiene per le sue funzioni di Capitale. Ancora una volta – conclude il deputato Pd – la maggioranza gioca sporco su Roma prendendo in giro i cittadini”.