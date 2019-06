Istituito in Prefettura un Tavolo per il ripristino dei servizi al Comune di Rocca di Papa

La Prefettura di Roma ha istituito un Tavolo di supporto per far fronte all’emergenza che ha coinvolto il Comune di Rocca di Papa ove, nella mattinata di lunedì 10 giugno u.s., un’esplosione ha investito la casa comunale, causando numerosi feriti, tra cui lo stesso Sindaco, e compromettendo la funzionalità dei servizi minimi essenziali.

Nel corso della riunione, alla presenza del Vicesindaco, del Segretario comunale, dei referenti del Commissariato di P.S. di Frascati, della Compagnia dei Carabinieri di Frascati e della Protezione Civile della Regione Lazio, è stato dato avvio al ripristino del servizio Anagrafe e Stato civile nonché degli altri servizi essenziali del Comune, la cui funzionalità è sospesa a causa della momentanea inutilizzabilità del sistema informatico di elaborazione dati presente all’interno dell’edificio comunale e dell’impossibilità di accedere agli archivi e agli Uffici comunali.

La Prefettura ha, inoltre, coordinato gli interventi per la messa in sicurezza ed il rispristino dell’agibilità degli altri edifici, adiacenti al Comune, interessati dall’incendio.