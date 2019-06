Alitalia, Lotito formalizza l’offerta di acquisto

Non e’ stato risolutivo il vertice a Palazzo Chigi sui temi economici. A quanto si apprende, la riunione, durata circa due ore e mezza con una coda finale su Alitalia, ha istruito il dossier conti pubblici, al fine di evitare la procedura di infrazione. Secondo fonti leghiste, e’ stata una riunione “utile e positiva” nella quale sono stati “organizzati gruppi di lavoro” e ci si e’ dati appuntamento a “nuovi incontri con progetti e investimenti”. Ma altre fonti spiegano che il confronto nel governo e’ appena iniziato.

Nel frattempo Claudio Lotito, presidente della Lazio e consigliere della Federcalcio, ha formalizzato un’offerta “riservata” di l’acquisto della società. Lo ha ufficializzato al telefono con l’ANSA lo stesso Lotito. In via del tutto preliminare, la tempistica per l’intervento del Mef”, in Alitalia, “prevede in primo luogo la presentazione di una proposta d’acquisto vincolante da parte dei soggetti che hanno manifestato interesse, e dopo valutazione dei commissari e del Mise, l’emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali della procedura di vendita. Lo ha detto il ministro dell’economia Giovanni Tria rispondendo in question time alla Camera.