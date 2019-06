Roma, auto investe pedone e finisce contro semaforo

Un’auto ha prima investito un pedone e poi si è schiantata contro un semaforo. E’ questa la dinamica dell’incidente avvenuto, poco dopo le 15, in via Flaminia Nuova, a Roma. Il pedone è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea. Sul posto gli agenti della polizia di Roma Capitale del XVI Gruppo che hanno svolto i rilievi. Il semaforo è stato quasi abbattuto dall’auto. Il traffico su via Flaminia Nuova in direzione Gra è stato congestionato per tutto il pomeriggio.