Ladro ucciso durante un tentativo di rapina: potrebbe essere stato colpito alle spalle

Ion Stavila, il 24enne moldavo ucciso a Pavone Canavese durante un tentativo di rapina in tabaccheria, potrebbe essere stato colpito alle spalle da un unico proiettile esploso dalla pistola del tabaccaio Marcellino Iachi Bonvin, proiettile che ha raggiunto il cuore del ragazzo, lasciandogli una manciata di secondi per compiere qualche passo prima di crollare in terra esanime. E’ un’ipotesi ancora al vaglio degli investigatori e della procura di Ivrea, e necessita di essere confermata da ulteriori approfondimenti. Di certo sul corpo del 24enne il medico legale ha riscontrato un unico foro, in corrispondenza di spalle e petto, con la pallottola – entrata e uscita – che ha lesionato mortalmente la parte destra del cuore.