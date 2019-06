Drammatico incidente, muoiono mamma e papà: salvo il figlioletto di 6 mesi

Forse un improvviso colpo di sonno avrebbe causato l’uscita di strada in cui stanotte sono morti due giovani coniugi di 24 anni, mentre il loro bambino di 6 mesi si è miracolosamente salvato.

L’incidente stradale è avvenuto la notte scorsa sull’autostrada. L’auto su cui i due giovani viaggiavano era diretta in Francia dove stavano tornando dopo una vacanza: poco dopo le 3 l’auto si è schiantata contro un Tir fermo in una piazzola di sosta.

Immediati i soccorsi con i medici e infermieri del 118 con automedica e ambulanza della Cri che non hanno potuto che constatare la morte sul colpo dei due coniugi 24enni.

Tra le lamiere legato al suo seggiolino sul sedile posteriore è stato trovato il bambino di 6 mesi portato con l’elisoccorso all’Ospedale Niguarda di Milano.

Il bimbo non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto, oltre alla Polstrada, hanno lavorato anche i vigili del fuoco per liberare i corpi dalle lamiere. La procuraha aperto un fascicolo che dovrà verificare eventuali responsabilità.