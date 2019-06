Rocca di Papa, esplosione nel palazzo del Comune: 3 bimbi tra i feriti

Tra i feriti ci sono anche tre bambini. L’esplosione, fanno sapere alcuni testimoni, è stata devastante. Come un terremoto lungo e potente. “Dai primi rilevamenti è stato possibile accertare che la dispersione di gas, da cui ha avuto origine l’esplosione, è stata provocata dal danneggiamento di una tubazione da parte di un’azienda terza, estranea a Italgas, che stava effettuando rilevazioni sul sottosuolo davanti al Municipio”. Lo fa sapere, in una nota, un portavoce di Italgas riferendosi all’esplosione avvenuta stamani a Rocca di Papa.

“I soccorsi sono stati immediatamente attivati con 2 elicotteri, 4 ambulanze e 2 automediche dell’Ares 118 operativi. È stato inoltre istituito da Ares un Posto di comando avanzato in stretto contatto con i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. I soccorsi sanitari sono coordinati direttamente dalla centrale operativa del Ares 118. Stiamo seguendo costantemente l’evolversi della situazione in merito all’esplosione che ha coinvolto questa mattina la sede del Municipio di Rocca di Papa. Sono state istituite le procedure per il Piano massiccio afflusso dei feriti negli ospedali”.

Lo dichiara in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. Al momento risultano sei adulti trattati sul posto che non necessitano di trasporto in ospedale, un bambino trasportato in codice rosso al Bambino Gesù che non risulta in pericolo di vita, un adulto grande ustionato trasportato con mezzi propri al Policlinico di Tor Vergata. Due i bambini trasportati con mezzi propri all’ospedale di Frascati. La zona risulta al momento interdetta dai Vigili del Fuoco e si attendono disposizioni.